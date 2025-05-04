Іспанія

Колектив Хансі Фліка набрав непрості три очки.

У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід приймав Барселону.

Каталонський клуб пропустив швидкий гол на шостій хвилині, але в другому таймі вирвав перемогу зусиллями Рафіньї та Ферміна Лопеса.

В активі Барселони 79 очок після 34 турів, а у Реала — 72, але у мадридців ще гра в запасі.

Вальядолід — Барселона 1:2

Голи: І. Санчес, 6 - Діас, 54, Лопес, 60

Вальядолід: Феррейра — Кандела, Кемерт, Озкачар, Азну Бен Шейх — Юрич (Мартін Ріелвес, 85) — Тухамі (Ндіає, 64), І. Санчес (Грілліч, 73), Амалла (Чукі, 73), Моро — Сілла

Барселона: тер Штеген — Гарсія, Араухо, Крістенсен, Мартін — Педрі (де Йонг, 46), Гаві (Гарсія, 79), Лопес — Родрігес Креспо (Ямал, 38), Віктор (Ольмо, 62), Фаті (Рафінья, 46)

Попередження: Сілла, Тухамі, Ріелвес — Араухо, Крістенсен, Араухо.