Колектив Хансі Фліка набрав непрості три очки.
Вальядолід - Барселона, Getty Images
04 травня 2025, 00:01
У рамках 34-го туру чемпіонату Іспанії Вальядолід приймав Барселону.
Каталонський клуб пропустив швидкий гол на шостій хвилині, але в другому таймі вирвав перемогу зусиллями Рафіньї та Ферміна Лопеса.
В активі Барселони 79 очок після 34 турів, а у Реала — 72, але у мадридців ще гра в запасі.
Вальядолід — Барселона 1:2
Голи: І. Санчес, 6 - Діас, 54, Лопес, 60
Вальядолід: Феррейра — Кандела, Кемерт, Озкачар, Азну Бен Шейх — Юрич (Мартін Ріелвес, 85) — Тухамі (Ндіає, 64), І. Санчес (Грілліч, 73), Амалла (Чукі, 73), Моро — Сілла
Барселона: тер Штеген — Гарсія, Араухо, Крістенсен, Мартін — Педрі (де Йонг, 46), Гаві (Гарсія, 79), Лопес — Родрігес Креспо (Ямал, 38), Віктор (Ольмо, 62), Фаті (Рафінья, 46)
Попередження: Сілла, Тухамі, Ріелвес — Араухо, Крістенсен, Араухо.