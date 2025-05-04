Іспанія

Німець радий повернутися на поле.

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген поділився думками після перемоги над Вальядолідом (2:1).

"Синьо-гранатові" пропустили від головного аутсайдера Ла Ліги вже на 6-й хвилині зустрічі — не найкраще повернення для німецького воротаря, який не грав через травму з вересня. У другому таймі каталонському гранду вдалося перевернути гру і здобути три очки завдяки голам Рафіньї Діаса і Ферміна Лопеса на 54-й і 60-й хвилинах.

"Я з нетерпінням чекав свого повернення. Головне — перемога, і я радий, що нам вдалося виграти. Попереду ще багато важливих матчів.

Вальядоліду було нічого втрачати, оскільки команда вже вилетіла, але це серйозний суперник", — повідав у післяматчевому інтерв'ю тер Штеген.

В активі Барселони 79 очок після 34 турів, а у Реала — 72, але у мадридців ще гра в запасі.