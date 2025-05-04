Іспанія

Керманич Реала прокоментував підготовку до Сельти.

Мадридський Реал у тридцять четвертому турі іспанської Ла Ліги проведе домашній матч проти Сельти з Віго.

Реал Мадрид — Сельта. Напередодні

Напередодні гри головний тренер "бланкос" Карло Анчелотті прокоментував настрій у власному колективі.

"Сельта — дуже хороша команда. Про це свідчить той факт, що нещодавно вони були дуже близькі до перемоги над Барселоною. Це дуже добре організована команда. У нас був тиждень на підготовку до цієї гри.

Ми добре підготувались і переконані, що зможемо викластись на повну. Це важливий матч для того, щоб залишитися в боротьбі за титул чемпіонів.

Чутки про Бразилію? Я можу прояснити. Правда в тому, що я дуже люблю свій клуб, своїх гравців і своїх уболівальників. У той же час, я дуже поважаю їх. Тому про своє майбутнє я буду говорити 25 травня і не раніше.

Ми думаємо лише про сьогодення та про найближчі матчі. Ми думаємо, що можемо боротись, і ми будемо боротись за чемпіонство до останньої секунди останньої гри, що б не сталось. Команда зосереджена на цьому, і ми не думаємо ні про що інше, абсолютно.

За останній тиждень у нас було багато травм: Менді, Рюдігер, Алаба... Незважаючи на труднощі, ми переконані, що зможемо виставити хорошу команду і виграти завтрашню гру.

Я хочу добре підготуватись до гри і спробувати виграти її. А потім добре підготуватись до наступної гри, яка буде дуже важливою і дасть нам можливість ще більше поборотись за чемпіонство.

Я говорив із президентом після фіналу Кубка. Був гіркий присмак, тому що ми були близькими до успіху. Я думаю, що всі розуміли, що команда виступила дуже добре. Ми були дуже близькі до перемоги. Неприємним присмаком була поразка наприкінці, але нічим не можна дорікнути команді, яка зробила все можливе, щоб перемогти.

У мене все добре, навіть дуже добре. Я розумію, що ви хочете поговорити про моє майбутнє, але я не хочу. Це дуже просто. Це брак комунікації між мною і вами. Але я не злюсь, я навпаки дуже спокійний та дуже щасливий. Я прекрасно знаю, що я маю робити, що я збираюся робити і що я роблю, не кажучи вже про моє майбутнє. Я знаю, що трохи розчаровую вас, але мені байдуже.

На особистому рівні — ні, цей сезон не був важчим за будь-який інший. На професійному рівні — очевидно, це був більш складний сезон, аніж зазвичай. Очевидно, у порівняні з минулим сезоном, який був ідеальним, у нас було більше проблем, які ми намагались вирішити впродовж сезону.

Я не думаю, що це був вражаючий сезон, але залишилось ще п'ять ігор, і все може статись. Що точно не може статись, так це те, що ми опустимо руки в цих п'яти іграх. Ми повинні спробувати виграти їх усі і подивитись, що станеться потім. І ми дійсно збираємося віддати все, щоб виграти ці п'ять ігор.

Тому що на даний момент це не найкращий сезон, але якщо ви зможете перемогти, ви зможете перетворити його на дуже хороший сезон.

Що станеться далі — я не знаю. Що б це не було, це буде фантастичне прощання з клубом, тому що я дуже прив'язаний до нього, і клуб проявляє до мене велику прихильність. Я ніколи не буду сваритись чи сперечатись із цим клубом. Я ніколи не сварився за шість років і не починатиму.

Я також не дозволю собі сперечатись чи сваритись із клубом в мій останній робочий день, тут який може бути 25 травня або 25 травня 2026, або 2030 років. Я не знаю, але яким би не був цей день, це буде дуже гарний день", — заявив італійський фахівець.

Матч Реал — Сельта відбудеться 4 травня, о 15:00.