Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку чемпіонату Іспанії, який відбудеться 4 травня, розпочавшись о 15:00.

У рамках 34 туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал на своєму полі прийме Сельту.

РЕАЛ МАДРИД — СЕЛЬТА

Неділя, 4 травня, 15:00. Сантьяго Бернабеу, Мадрид. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Після надзвичайно болючого квітня, в якому Реал вилетів з Ліги чемпіонів на стадії чвертьфіналу та програв драматичний фінал Кубка Іспанії Барселоні (2:3 в екстратаймі), "королівський клуб" змушений реабілітуватись перед вболівальниками, ба більше, команда намагається втриматися у чемпіонській гонці.

Карло Анчелотті, який, за чутками, влітку очолить збірну Бразилії, має всі шанси провести свої останні матчі на чолі мадридців на мажорній ноті, попри тривожну атмосферу в команді.

Проблеми Реала не лише у психології, а й у кадровому складі. Серед травмованих: Едер Мілітао, Дані Карвахаль, Ферлан Менді, Едуардо Камавінга. Дискваліфікований Антоніо Рюдігер після інциденту у фіналі кубка.

Після відставки Рафи Бенітеса у березні 2024 року, "небесно-блакитні" отримали нове дихання під керівництвом молодого наставника Клаудіо Гіральдеса, який раніше працював з командою B. Під його керівництвом Сельта демонструє привабливий атакувальний футбол — у 33 матчах команди забито 99 голів.

В останньому матчі Сельта впевнено переграла Вільярреал 3:0. До цього, вони ледь не обіграли Барселону на виїзді, ведучи 3:1, але поступилися 3:4.

Серед травмованих: Карл Старфельт та Йонас Ель Абделлауї.

Орієнтовні склади

Сельта: Гуайта — Лаго, Домінгес, Маркос Алонсо — Альварес, Родрігес, Бельтран, Мінгеса — Лопес, Іглесіас, Алфон

Реал: Куртуа; Вальверде, Асенсіо, Алаба, Фран Гарсія — Чуамені; Модрич, Себальйос; Беллінгем — Вінісіус, Мбаппе

Очні зустрічі

Поточна форма

Обидві команди мають за що боротися — Реал не має права втрачати очки у боротьбі за титул, а Сельта хоче втриматися у зоні єврокубків. І хоч номінальні фаворити — мадридці, особливо на домашньому стадіоні, — гостьова форма Сельти, їхня смілива гра та проблеми Реала можуть стати сюрпризом.