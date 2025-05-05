Іспанія

Юний талант переконав керівництво клубу зберегти Феррана в складі команди.

Барселона розглядала можливість продажу 25-річного нападника Феррана Торреса в літнє трансферне вікно. Однак, як повідомляє іспанське видання El Nacional, проти цього рішення виступив головний юний талант клубу — Ламін Ямал.

16-річний вундеркінд особисто звернувся до керівництва "блаугранас" із проханням не відпускати Торреса. Ямал вважає, що Ферран володіє великим потенціалом, а їхня взаємодія на полі вже дає позитивні результати. Для Ламіна комфортна гра поруч із Торресом є одним із ключових факторів у розвитку.

Раніше повідомлялось, що Лаутаро може повернутися до матчу з Барселоною.