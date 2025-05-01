Іспанія

Ламін продовжує підкорювати футбольний світ.

Вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль вийшов у стартовому складі "блаугранас" на протистояння з міланським Інтером (3:3) у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів.

Для 17-річного іспанця цей матч став 100-им у футболці Барселони. Таким чином він став наймолодшим гравцем в історії каталонського клубу зі 100 зіграними матчами.

Зараз Ямалю 17 років та 291 день. Колишній рекорд був встановлений Гаві в 19 років і 29 днів. За 100 матчів Ямаль встиг вже відзначитися 21 голом та 33 асистами.

Цього сезону Ламін Ямаль відіграв за Барселону 49 матчів, забив 15 голів та віддав 24 результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Ямаль побив рекорд Мбаппе у Лізі чемпіонів.