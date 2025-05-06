Іспанія

Бразильський вінгер Барселони зізнався, що втрата довіри тренера Хаві вплинула на його гру та психологічний стан.

Футболіст Барселони Рафінья відверто прокоментував свій період роботи з колишнім наставником команди Хаві. За словами бразильця, йому не вистачало довіри з боку тренерського штабу, що впливало на його впевненість і стабільність на полі.

"Я відчував, що Хаві та його команда не довіряють мені достатньо. Я віддавав усі сили протягом 60 хвилин, але саме мене завжди замінювали першим.

Він також згадав емоційний момент під час матчу в Лізі Європи проти МЮ (2:2), коли його зняли з гри:

"Я сів на лаву, вдарив по сидінню — просто не міг повірити. Багато розмовляв із тренером, намагався щось змінити, але він залишався при своєму", — розповів бразилець.

Чинна трудова угода гравця з клубом розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 80 млн. євро.

Цього сезону 28-річний Рафінья відіграв за Барселону 52 матчі, забив 31 гол та віддав 25 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Рафінья перевершив рекордний показник Мессі за Барселону у Лізі чемпіонів.