Рейтинг букмекерів

Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.

У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер прийматиме Барселону (перший матч — 3:3).

Поєдинок відбудеться у вівторок, 6 травня, на Стадіо Сан-Сіро в Італії (Мілан). Початок — о 22:00 за київським часом.

За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.86. Імовірність нічийного результату представлена ​​коефіцієнтом 3.85.

Прохід італійців до наступної стадії оцінюється в 2.16, а іспанців — в 1.73.

Тож на що ставити?

Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 2.06.

Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.

Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.14.

Слідкуйте за поєдинком Інтер — Барселона на Football.ua.