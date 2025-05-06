Розповідаємо, на що варто поставити в цій грі.
Інтер — Барселона, Getty Images
06 травня 2025, 09:30
У рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА-2024/25 Інтер прийматиме Барселону (перший матч — 3:3).
Поєдинок відбудеться у вівторок, 6 травня, на Стадіо Сан-Сіро в Італії (Мілан). Початок — о 22:00 за київським часом.
За версією букмекерів, фаворитами протистояння є підопічні Гансі Фліка. Так, на перемогу Барселони в основний час можна поставити з коефіцієнтом 2.36, тоді як потенційний успіх Інтера оцінюється показником 2.86. Імовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 3.85.
Прохід італійців до наступної стадії оцінюється в 2.16, а іспанців — в 1.73.
Тож на що ставити?
Пропонуємо поставити на варіант "Перемога Барселони в один гол або нічия", представлений показником 2.06.
Коефіцієнтом 2.50 оцінена ймовірність взяття воріт у виконанні Рафіньї.
Також пропонуємо розглянути сценарій "Обидві команди заб'ють і тотал менше 4,5". На нього можна поставити з показником 2.14.
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