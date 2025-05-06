Іспанія

"Рохібланкос" розраховують на свого вихованця.

Центральний півзахисник Пабло Барріос найближчим часом може оновити свою угоду з Атлетіко, передає журналіст Фабріціо Романо.

Нинішній контракт "рохібланкос" із 21-річним іспанцем розраховано до кінця червня 2028-го. Після оновлення договір про співпрацю втрачатиме чинність уже в 2030 році.

Барріос перебуває в системі Атлетіко з літа 2017 року. За даними transfermarkt, наступний матч за мадридців буде для нього 100-м у всіх турнірах.

У ході поточної кампанії Пабло взяв участь у 38-ми поєдинках, відзначившись одним голом і трьома асистами.