Іспанія

Легендарного Карло Анчелотті змінить ексгравець "королівського клубу".

Хабі Алонсо офіційно повідомив Баєр Леверкузен про свій відхід наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.

За даними джерела, іспанець вже погодив умови контракту з мадридським Реалом і стане наступником Карло Анчелотті на тренерському містку. Очікується, що сам Хабі Алонсо оголосить про своє рішення на пресконференції вже сьогодні, 9 травня.

Як повідомляє Marca, Карло Анчелотті завершить роботу з мадридським Реалом 25 травня. Контракт Алонсо з "вершковими" буде розрахований на три роки.

Зазначимо, що іспанський фахівець добре знайомий із Реалом Мадрид: він захищав його кольори як гравець, а також працював у системі клубу до 2019 року. Його тренерська кар’єра стрімко злетіла минулого сезону — у 2024 році він здобув історичний "золотий дубль" із Баєром, вперше в історії привівши команду до чемпіонства в Бундеслізі.