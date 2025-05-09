Легендарного Карло Анчелотті змінить ексгравець "королівського клубу".
Хабі Алонсо, Флоріан Плеттенберг
09 травня 2025, 14:21
Хабі Алонсо офіційно повідомив Баєр Леверкузен про свій відхід наприкінці поточного сезону. Про це повідомляє журналіст Sky Sport DE Флоріан Плеттенберг.
За даними джерела, іспанець вже погодив умови контракту з мадридським Реалом і стане наступником Карло Анчелотті на тренерському містку. Очікується, що сам Хабі Алонсо оголосить про своє рішення на пресконференції вже сьогодні, 9 травня.
Як повідомляє Marca, Карло Анчелотті завершить роботу з мадридським Реалом 25 травня. Контракт Алонсо з "вершковими" буде розрахований на три роки.
Зазначимо, що іспанський фахівець добре знайомий із Реалом Мадрид: він захищав його кольори як гравець, а також працював у системі клубу до 2019 року. Його тренерська кар’єра стрімко злетіла минулого сезону — у 2024 році він здобув історичний "золотий дубль" із Баєром, вперше в історії привівши команду до чемпіонства в Бундеслізі.