Про це повідомив Карло Анчелотті.
Родріго, getty images
10 травня 2025, 18:28
Вінгер Реала Родріго відновився після хвороби і може зіграти проти Барселони в недільному матчі чемпіонату Іспанії. Про це на прес-конференції розповів головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.
"Родріго в порядку, і він повернувся. Він готовий зіграти завтра", — сказав Анчелотті журналістам.
"Родріго чи Гюлер? Вони обидва є для нас важливими варіантами. Усі гравці в складі хороші", — додав італійський фахівець.
Матч Барселона — Реал Мадрид пройде 11 травня о 17:15.