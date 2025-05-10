Іспанія

Про це повідомив Карло Анчелотті.

Вінгер Реала Родріго відновився після хвороби і може зіграти проти Барселони в недільному матчі чемпіонату Іспанії. Про це на прес-конференції розповів головний тренер мадридської команди Карло Анчелотті.

"Родріго в порядку, і він повернувся. Він готовий зіграти завтра", — сказав Анчелотті журналістам.

"Родріго чи Гюлер? Вони обидва є для нас важливими варіантами. Усі гравці в складі хороші", — додав італійський фахівець.

Матч Барселона — Реал Мадрид пройде 11 травня о 17:15.