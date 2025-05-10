Атлетіко - Сосьєдад, Getty Images
10 травня 2025, 23:59
У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Реал Сосьєдад. Результат зустрічі, загалом, був зрозумілий уже після 11-ї хвилини гри, коли Александер Серлот відзначився хет-триком.
Але норвежець пішов далі, і до 30-ї хвилини оформив покер. Матч так і завершився перемогою мадридської команди — 4:0.
Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад 4:0
Голи: Серлот, 7, 10, 12, 30
Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан — Де Пауль (Галлагер, 74), Барріос (Моліна, 55), Коке — Сімеоне (Грізманн, 68), Серлот (Корреа, 74), Ліно (Лемар, 68)
Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Мартін Вісенте, Агерд, Лопес — Сучич (Турр'єнтес Імас, 61), Марін, Субіменді (Андер Оласагасті Іміскос, 73), Барренечеа (Гомес, 54) — Кубо (Маріезкуррена Етчезаррета, 46), Оярсабаль (Субельдія, 46)
Попередження: Барренечеа.