Іспанія

Норвежець був в ударі!

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги Атлетіко на своєму полі приймав Реал Сосьєдад. Результат зустрічі, загалом, був зрозумілий уже після 11-ї хвилини гри, коли Александер Серлот відзначився хет-триком.

Але норвежець пішов далі, і до 30-ї хвилини оформив покер. Матч так і завершився перемогою мадридської команди — 4:0.

Атлетіко Мадрид — Реал Сосьєдад 4:0

Голи: Серлот, 7, 10, 12, 30

Атлетіко Мадрид: Облак — Льоренте, Хіменес, Ле Норман, Галан — Де Пауль (Галлагер, 74), Барріос (Моліна, 55), Коке — Сімеоне (Грізманн, 68), Серлот (Корреа, 74), Ліно (Лемар, 68)

Реал Сосьєдад: Реміро — Арамбуру Мехіас, Мартін Вісенте, Агерд, Лопес — Сучич (Турр'єнтес Імас, 61), Марін, Субіменді (Андер Оласагасті Іміскос, 73), Барренечеа (Гомес, 54) — Кубо (Маріезкуррена Етчезаррета, 46), Оярсабаль (Субельдія, 46)

Попередження: Барренечеа.