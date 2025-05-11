Іспанія

Жарти від німця.

Головний тренер каталонської Барселони висловився про польського воротаря команди Войцеха Щесни. Його слова наводить Marca.

"Переговори про контракти — робота Деку. Я задоволений Щесни, у нього чудовий характер, він спокійний, незворушний. Ці якості нам дуже підходять. А ще він на позитиві. І, думаю, він хоче залишитися тут.

В Левандовські є ще один рік. Подивимося, що з цього вийде. Щесни спокійніший за Левандовські, але він багато курить. У нього відповідний вік, і він більш розслаблений", — сказав Флік.

Матч між Барселоною та Реал Мадрид відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.

Раніше головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився про майбутню гру з Барселоною.