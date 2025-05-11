Іспанія

Потужна заява італійця.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився напередодні "Ель Класіко" з мадридським Реалом в рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги. Цитує італійського фахівця AS.

"У команди все добре, ми зосереджені на тому, що маємо робити, і натхнені. У цьому матчі багато поставлено на карту. Ми впевнені, що зможемо домогтися позитивного результату. Матчі з Барселоною складні, але ми впевнені, що зможемо перемогти.

Ми повинні все робити правильно. Барселона звикла заганяти суперника в його карний майданчик. Але жодна команда не ідеальна. У цій грі багато поставлено на карту, і щоб перемогти, потрібно добре робити все: захищатися та атакувати. Нам потрібно провести бездоганну гру.

Медовий місяць із Реалом ніколи не закінчиться. Як і Мілан, ця команда в моєму серці. Все йде своєю чергою, на початку присутня пристрасть, але потім з'являються інші почуття, наприклад, прихильність. Так буде до останнього дня мого життя. Реал — особливий клуб. Він заслуговує на особливе ставлення, і це те, що я намагаюся робити щодня.

В останні два роки ми багато відпрацьовували стандарти. У фіналі Кубка було видно, що у нас є кому їх виконувати — Арда та Модрич. Чуамені дуже сильний у завершенні, але нам бракує Рюдігера, який забив багато голів. Цей аспект дуже важливий для матчу з Барселоною. Але він не єдиний.

Барселоні можна завдати проблем під час переходів з атаки в оборону — через їхню високу лінію захисту, офсайдні пастки. Ми розібрали багато моментів із гравцями і відпрацювали їх на тренуваннях. Якщо вони мене слухали — все вийде", — сказав Анчелотті.

Матч між Барселоною та Реал Мадрид відбудеться сьогодні, о 17:15 за київським часом.