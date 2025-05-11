Іспанія

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 35-го туру іспанської Прімери, у якому зіграють каталонська Барселона та мадридський Реал.

Каталонська Барселона та мадридський Реал зіграють у El Clasico в тридцять п'ятому турі іспанської Ла Ліги на Монжуїку.

Ганс-Дітер Флік, на тлі поразки від міланського Інтера (3:4), використав із перших хвилин той самий перелік виконавців.

Карло Анчелотті, після перемоги над Сельтою з Віго (3:2), залучив до стартового складу Франа Гарсію на лівому фланзі оборони, тоді як Гюлер гратиме в центрі поля, а Мбаппе повернувся до атаки.

Барселона: Щесни — Гарсія, Кубарсі, І. Мартінес, Мартін — Педрі, Ольмо, де Йонг — Ямал, Торрес, Рафінья.

Запасні: тер Штеген, Пенья, Араухо, Гаві, Левандовські, Фаті, Крістенсен, Лопес, Касадо, Віктор, Форт.

Реал: Куртуа — Васкес, Чуамені, Асенсіо, Ф. Гарсія — Гюлер, Вальверде, Себальйос — Беллінгем — Мбаппе, Вінісіус.

Запасні: Лунін, Местре, Модрич, Родріго, Ендрік, Вальєхо, Діас, Юссеф, Хакобо, Муньйос.



Гра Барселона — Реал почнеться о 17:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.