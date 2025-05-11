Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 11 травня, розпочавшись о 17:15.

У рамках 35-го туру іспанської Ла Ліги на нас із вами очікує Ель-Класіко, яке може вирішити долю чемпіонського титулу.

Барселона — Реал Мадрид

Неділя, 11 травня, 17:15, Естадіо Олімпіко, Барселона. Арбітр зустрічі А. Ернандес

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У неділю вдень Естадіо Олімпіко Компаньш прийматиме черговий епізод Ель Класіко, де лідер Ла Ліги Барселона зустрінеться з Реалом, який посідає друге місце, у вирішальному матчі за чемпіонський титул. Барселона очолює турнірну таблицю Ла Ліги, випереджаючи Реал на чотири очки. Команді Карло Анчелотті потрібна перемога в неділю, щоб зберегти реальні шанси обійти каталонців до кінця сезону. Барселона підходить до цього матчу після драматичного півфіналу Ліги чемпіонів проти Інтера. Італійський клуб здобув перемогу з загальним рахунком 7:6 завдяки успіху 4:3 у другому матчі, що відбувся у вівторок. Команда Гансі Фліка була за крок від фіналу: Рафінья вивів Барселону вперед на 87-й хвилині, але Інтер зрівняв рахунок на 93-й, а в додатковий час забив ще раз, розбивши серця каталонських уболівальників.

Та попри розчарування, Барселона може пишатися сезоном, адже команда вже здобула Суперкубок Іспанії та Кубок Іспанії у 2025 році, а перемога в Ла Лізі може зробити цей рік по-справжньому тріумфальним. Каталонці впевнено лідирують у чемпіонаті, маючи чотири очки переваги над Реалом, і виграли останні чотири матчі в Ла Лізі, зокрема 2:1 проти Вальядоліда минулими вихідними.

Попереду в Барселони ще три гри в лізі — проти Еспаньйола, Вільярреала та Атлетік Більбао. Навіть нічия в неділю залишить їх у вигідному становищі, але поразка може відкрити двері для Реала. Команда Фліка вже тричі перемагала Реал цього сезону, зокрема розгромивши їх 4:0 на Бернабеу в Ла Лізі в жовтні, а також здобувши перемоги у фіналах Суперкубка та Кубка Іспанії.

Для Реала цей матч не стане вирішальним у математичному плані, але для збереження шансів на титул потрібна лише перемога. "Лос Бланкос" виграли Суперкубок УЄФА в серпні, але без титулу Ла Ліги цей сезон вважатиметься провальним, адже команда вилетіла в чвертьфіналі Ліги чемпіонів від Арсенала та програла Барселоні у фіналі Кубка Іспанії.

Влітку очікуються зміни на тренерському містку: головний тренер Баєра Хабі Алонсо є головним кандидатом на заміну Анчелотті, який, можливо, продовжить кар’єру в збірній Бразилії.

Реал мав цілий тиждень для підготовки до цього матчу, що може зіграти їм на руку. Минулими вихідними вони здобули перемогу 3:2 над Сельтою. "Лос Бланкос" виграли останні чотири матчі в Ла Лізі, у трьох із них зберігши ворота сухими. До того ж, вони перемогли в двох із трьох останніх матчів проти Барселони в лізі, зокрема 2:1 у відповідному поєдинку сезону-2023/24.

Орієнтовні склади

Барселона: Щесни — Е. Гарсія, Кубарсі, Мартінес, Мартін — Педрі, де Йонг — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Асенсіо, Чуамені, Ф. Гарсія — Себальос, Модрич — Гюлер, Беллінгем, Вінісіус Жуніор — Мбаппе.

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