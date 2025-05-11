Іспанія

Коментар іспанця після перемоги.

Вінгер Барселони Ламін Ямал дав коментар після яскравої перемоги над Реалом у чемпіонаті Іспанії з рахунком 4:3.

"Очевидно, що гра була дуже важливою. Дивно, що така гра вийшла після вильоту з Ліги чемпіонів. Думаю, ми його вже забули. Страждання — це те, що змушує тебе вдосконалюватися.

Реал не створював дуже явних моментів. Ми дуже щасливі, але повинні продовжувати працювати. Це був важкий рік, ми не могли грати на нашому стадіоні. Але Монжуїк — це щось особливе. Дякую вболівальникам. Було важливо перемогти, щоб наблизитися до чемпіонського титулу", — сказав Ямаль в інтерв'ю біля поля.

Барселона за три тури до фінішу Ла Ліги випереджає Реал на сім очок.