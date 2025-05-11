Іспанія

Коментар німецького фахівця.

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дав коментар після перемоги над Реалом в Ель-Класико з рахунком 4:3.

"Мені доведеться перевірити серце. Було б просто сказати, що наша тактика полягає в тому, щоб забити чотири, якщо пропустимо три. Нам потрібно значно поліпшити оборону. Коли ми пресингуємо, все гаразд. Але після помилки все ускладнюється.

Титул? Ми не відчуваємо себе чемпіонами. Було б здорово виграти три трофеї", — сказав Флік.

За три тури до фінішу чемпіонату Іспанії Барселона випереджає Реал на сім очок. У наступному турі Ла Ліги команда Фліка зіграє з Еспаньолом.