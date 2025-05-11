Коментар німецького фахівця.
Гансі Флік, getty images
11 травня 2025, 20:50
Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік дав коментар після перемоги над Реалом в Ель-Класико з рахунком 4:3.
"Мені доведеться перевірити серце. Було б просто сказати, що наша тактика полягає в тому, щоб забити чотири, якщо пропустимо три. Нам потрібно значно поліпшити оборону. Коли ми пресингуємо, все гаразд. Але після помилки все ускладнюється.
Титул? Ми не відчуваємо себе чемпіонами. Було б здорово виграти три трофеї", — сказав Флік.
За три тури до фінішу чемпіонату Іспанії Барселона випереджає Реал на сім очок. У наступному турі Ла Ліги команда Фліка зіграє з Еспаньолом.