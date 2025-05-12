Іспанія

Коментар бразильця після перемоги.

Вінгер Барселони Рафінья не став захоплюватися собою після вражаючої перемоги над мадридським Реалом (4:3) у 35-му турі Ла Ліги. Хоча 28-річний бразилець записав на свій рахунок два голи, він зізнався, що залишився незадоволений своєю реалізацією.

"Рідко побачиш стільки голів в Ель-Класіко. Це результат того, як обидві команди ведуть гру. Головне — грамотно оборонятися в ключові моменти", — зазначив Рафінья в бесіді з виданням AS.

Футболіст критично поставився до власного виступу, незважаючи на дубль: "Я міг забити більше. Упустив три моменти, які просто не мав права упускати. У мене дуже високі вимоги до себе. Я думаю більше про помилки, ніж про голи. Радий, що допоміг команді, але найкращим гравцем себе не вважаю", — додав бразилець.

На Football.ua доступний огляд матчу Барселона — Реал Мадрид.