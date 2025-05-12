Іспанія

Голкіпер прокоментував перемовини про продовження контракту з клубом.

Польський воротар Войцех Щесни на початку поточного сезону відновив професійну кар’єру заради виступів у рамці воріт каталонської Барселони.

На цей крок "блаугранас" пішли через важку травму свого німецького голкіпера Марка-Андре тер Штегена, який у наступній кампанії має повернутись на місце в стартовому складі команди.

Саме тому продовження контракту Щесни з клубом — одне з головних питань Барси найближчим часом.

Власне футболіст наступним чином прокоментував процес перемовин:

"Я не приховую, що маю пропозицію залишитись у Барсі ще на два роки. Вони мені її вже зробили, але я попросив час на роздуми. Мені потрібно вирішити з сім'єю, що буде краще для всіх нас.

Я зобов'язаний вирішити це разом з дружиною, і ми цього ще не зробили. Більшість рішень приймає моя дружина, і я зовсім не соромлюсь цього. Раніше футбольні справи вирішував я, як професіонал, але це незвичайний випадок. Ми всі вирішили, що я приїду сюди на рік, щоб здійснити наші мрії, а потім повернусь до гри в гольф.

Правда в тому, що я не знаю, що станеться, і я чесний із цим перед клубом. Ми ухвалимо рішення в цьому місяці, тому що ми повинні налагодити всю логістику з точки зору школи для дітей або переїзду, у залежності від того, що ми вирішимо. Наразі немає нічого остаточного, і ми думаємо про це.

Я був на пенсії ще дев’ять місяців тому, а тепер я стою тут. Це здасться дивним, адже Інтер нас вибив із Ліги чемпіонів, але ця Барса — найкраща команда у світі станом на зараз. Те, що роблять ці хлопці, вражає, і це має отримати визнання. Шкода, що ми не змогли виграти все, але ми були близькі до цього і побудували щось дуже важливе на майбутнє", — заявив польський виконавець.

У цьому сезоні Щесни пропустив 36 голів у 29 матчах, 13 з яких були для нього "сухими".