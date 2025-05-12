Іспанія

Вінгер Реала отримав діагноз після медобстеження — у нього розтягнення зв’язок лівої щиколотки.

Медичні служби Реала підтвердили, що нападник Вінісіус Жуніор зазнав ушкодження під час останнього матчу проти каталонської Барселони у рамках 35 туру іспанської Ла Ліги (3:4).

За результатами проведених обстежень, у 24-річного бразильця діагностовано розтягнення зв’язок лівої щиколотки.

Наразі стан футболіста перебуває під наглядом лікарів. Строки відновлення бразильця поки не уточнюються — він залишатиметься "у статусі очікування оцінки стану", згідно з офіційною заявою клубу.

У поточному сезоні Вінісіус Жуніор провів за мадридський Реал 50 матчів, в яких він забив 20 голів та віддав 16 результативних передач.