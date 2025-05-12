Іспанія

Реал Мадрид підтвердив травму крайнього універсала.

Пресслужба мадридського Реала повідомила про травму свого крайнього захисника Лукаса Васкеса, яку він отримав в останньому матчі проти каталонської Барселони (3:4).

За підсумками медичних обстежень, у 33-річного гравця діагностували пошкодження лівого м’яза пектинеусу (pectíneo).

Футболіст уже розпочав відновлення, однак терміни його повернення на поле наразі не уточнюються — все залежатиме від подальшої динаміки одужання.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що проти Барселони також травмувався ключовий вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор.