Іспанія

Бразильський вінгер може залишитися на Камп Ноу ще щонайменше на п’ять років.

Атакуючий півзахисник Барселони Рафінья може незабаром підписати нову угоду з клубом, яка діятиме до літа 2029 року. Про це повідомляє видання Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, сторони вже досягли принципової згоди, і залишилося узгодити останні деталі, зокрема — суму відступних. Очікується, що переговори завершаться без ускладнень.

Рафінья, чия поточна угода діє до 2027-го, стане одним з найвисокооплачуваніших гравців команди. Гравець завжди прагнув залишитися в Барселоні, незважаючи на інтерес з боку клубів Саудівської Аравії.

Каталонці придбали бразильця влітку 2022 року у Лідса за 58 мільйонів євро. У нинішньому сезоні Рафінья провів 54 матчі, в яких відзначився 34 голами та 22 результативними передачами.