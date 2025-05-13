Іспанія

Ціна питання — 50 мільйонів фунтів стерлінгів в якості клаусули.

Реал Мадрид активно працює над пошуком нового центрального захисника і вже сформував короткий список потенційних новачків.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, до нього увійшли Дін Гюйсен (Борнмут), Вільям Саліба (Арсенал) та Ібраїма Конате (Ліверпуль).

Гюйсен має клаусулу у розмірі 50 млн фунтів стерлінгів і, за інформацією джерела, зацікавлений у переході до мадридського клубу. Попри інтерес Арсеналу, Челсі та Ліверпуля, які готові активувати клаусулу 20-річного іспанця, він чекає на крок саме з боку Реала.

Саліба вважається ідеальним варіантом на тепер і майбутнє для "вершкових", однак наразі трансфер француза оцінюється як надто дорогий для мадридського клубу.

Раніше повідомлялося, що у Діні Гюйсені також зацікавлені Ньюкасл та Тоттенгем