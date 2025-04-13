Англія

Представники кількох англійських грандів обговорили трансфер гравця, сума викупу складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів.

Захисник Борнмута Дін Гюйсен може покинути клуб цього літа.

За даними The Athletic, представники таких клубів, як Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Ньюкасл та Тоттенгем, уже зустрічалися з агентами футболіста, щоб обговорити можливість його переходу.

Гюйсен має пункт про викуп у своєму контракті на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що може стати основою для швидкого трансферу. Керівництво Борнмута бажає швидко завершити це питання.

Попри інтерес з боку англійських клубів, раніше ЗМІ пов'язували захисника з Реалом, але наразі невідомо, чи мадридці вступлять у боротьбу за його підписання.

Цього сезону Гюйсен провів 29 матчів за Борнмут, забив два голи та віддав один асист.