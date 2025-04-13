Представники кількох англійських грандів обговорили трансфер гравця, сума викупу складає 50 мільйонів фунтів стерлінгів.
Дін Гюйсен, Getty Images
13 квітня 2025, 16:55
Захисник Борнмута Дін Гюйсен може покинути клуб цього літа.
За даними The Athletic, представники таких клубів, як Арсенал, Челсі, Ліверпуль, Ньюкасл та Тоттенгем, уже зустрічалися з агентами футболіста, щоб обговорити можливість його переходу.
Гюйсен має пункт про викуп у своєму контракті на суму 50 мільйонів фунтів стерлінгів, що може стати основою для швидкого трансферу. Керівництво Борнмута бажає швидко завершити це питання.
Попри інтерес з боку англійських клубів, раніше ЗМІ пов'язували захисника з Реалом, але наразі невідомо, чи мадридці вступлять у боротьбу за його підписання.
Цього сезону Гюйсен провів 29 матчів за Борнмут, забив два голи та віддав один асист.