Іспанія

Десята поспіль поразка "біло-фіолетових" у чемпіонаті Іспанії.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 Реал Вальядолід приймав Жирону на Естадіо Хосе Соррілья.

Протягом першого тайму протистояння команди не порадували результативними ударами. У другій половині поєдинку гості відкрили рахунок зусиллями Крістіана Стуані, гол якого й визначив долю поєдинку.

Реал Вальядолід має 16 очок і йде 20-м у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Жирона з 41-м заліковим балом перебуває на 13-й сходинці.

Реал Вальядолід — Жирона 0:1

Гол: Стуані, 80

Реал Вальядолід: Гейн — Ануар, Паренте (Нікічер, 72), Озкачар, Сілва (Азну, 66) — Кемерт, М. Мартін — Чукі (І. Санчес, 23), Грілліч (Алані, 66), Моро — Латаса (Сілла, 66)

Жирона: Гассаніга — Мартінес, Лопес, Хуанпе, Блінд — Ромеу, Артур (Соліс Ромеро, 90+2), Порту (І. Мартін, 63) — Циганков, Руїс (Стуані, 71), Аспрілья (Данжума, 71)