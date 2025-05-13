Іспанія

Мінімальна перемога гостей у Сан-Себастьяні.

У матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги Сельта здобула виїзну перемогу над Реалом Сосьєдад із мінімальним рахунком 1:0. Єдиний м’яч у зустрічі було забито наприкінці першого тайму.

На 44-й хвилині нападник гостей Гонсалес Мартінес реалізував один із небагатьох моментів, вивівши свою команду вперед. Після цього Сельта грамотно зіграла в обороні та втримала перевагу до фінального свистка.

Реал Сосьєдад володів ініціативою більшу частину матчу, однак зламати оборону суперника господарям так і не вдалося.

Реал Сосьєдад — Сельта 0:1

Гол: Гонсалес Мартінес, 44

Реал Сосьєдад: Реміро — Траоре (Мікель Арамбуру Мехіас, 61), Субельдія, Елустондо, Муньйос (Карбальо Лопес, 78) — Субіменді — Кубо, Мендес (Сучич, 78), Марін, Гомес (Барренечеа, 62) — Оярсабаль (Маріезкуррена Етчезаррета, 87)

Сельта: Гуайта — Родрігес, Домінгес Касерес, Рістич (Лаго, 77) — Каррейра, Бельтран (Сотело, 90), Моріба, Мінгеса — Лопес (Дуран, 68), Іглесіас (Лосада, 77), Гонсалес Мартінес (Сведберг, 77)

Попередження: Муньйос, Субіменді, Сучич — Моріба