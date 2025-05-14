Іспанія

Перша з 9 березня перемога клубу з однойменного міста.

Севілья в рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймала Лас-Пальмас на Естадіо Рамон Санчес-Пісхуан.

Команди не виявили сильнішого в першому таймі протистояння, також не порадувавши голами. По перерві Альваро Паскуаль своїм результативним ударом вивів господарів поля вперед. Його взяття воріт виявилося останнім, тож фінальний свисток зафіксував поразку гостей.

Севілья має 41 заліковий бал і йде 14-ю в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, тоді як Лас-Пальмас із 32-ма очками перебуває на 19-й сходинці.

Севілья — Лас-Пальмас 1:0

Гол: Паскуаль, 52

Севілья: Нюланд — Кармона, Баде, Салас (Мартінес, 44), Санчес — Локонга (Гудель, 59), Агуме — Сусо, Соу (Ньїгес, 75), Лукебакіо — Паскуаль (Антонетті, 74)

Лас-Пальмас: Горкаш — Віті (Марвін, 82), Суарес (Муньйос, 70), Ерсог, Мармоль — Янузай (Кардона, 70), Кампанья (Фустер, 70), Байчетич (Ессугу, 51), Молейро (Мата, 82) — Рамірес, Макберні

Попередження: Агуме, Сусо, Санчес, Ньїгес, Гудель, Баде — Мармоль, Муньйос, Кардона, Мата, Макберні