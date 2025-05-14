Іспанія

Клуб ще може зачепитись за плей-оф виходу до Ла Ліги.

Іспанська Гранада минулого сезону посіла останню сходинку за підсумками розіграшу Ла Ліги, тому поточну кампанію провела в Сегунді на шляху до повернення до "елітного" дивізіону.

За три тури до завершення основної частини змагань "червоно-білі" йдуть на сьомій сходинці та відстають від зони плей-оф за підвищення в класі на три залікові бали.

Саме в цей момент клуб вирішив зробити рішучий крок та звільнити головного тренера Франа Ескрібу після поразки від Ейбара минулими вихідними на власному полі (0:2).

І одразу ж після цього клуб оголосив про призначення нового керманича.

57-річний іспанець Хосе Рохо Мартін, більш відомий як Пачета — новий головний тренер Гранади.

Цей фахівець свого часу працював на чолі Нумансії, Реала Овьєдо, Картахени, польської Корони Кельці, Еркулеса, тайського Ратчабурі, Ельче, Уески, Реала Вальядолід та Вільярреала. Останніх очолював два місяці на початку сезону-2023/24.