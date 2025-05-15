Іспанія

Football.ua представляє прев'ю поєдинку в чемпіонаті Іспанії, який відбудеться 15 травня, розпочавшись о 22:30.

У рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги відбудеться матч між Еспаньйолом та Барселоною.

ЕСПАНЬЙОЛ — БАРСЕЛОНА

Четвер, 15 травня, 22:30, Корнелья-Ель Прат, Барселона. Головний арбітр - Сесар Сото Градо. Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Еспаньйол посідає 14 місце в турнірній таблиці Ла Ліги, здобувши десять перемог, зігравши внічию дев'ять разів і програвши 16 із 35 матчів цього сезону.

"Лос-Перікітос" вийдуть на каталонське дербі в поганій формі, набравши лише одне очко в останніх чотирьох матчах з моменту перемоги над Хетафе (1:0) у середині квітня. Вони зіграли внічию з Валенсією (1:1), а потім програли три матчі поспіль Вільярреалу, Бетісу та Леганесу.

Незважаючи на розчарування від останніх результатів, команда Маноло Гонсалеса, як і раніше, перебуває в хорошій позиції, щоб уникнути вильоту до другого дивізіону, маючи відрив у п'ять очок від зони вильоту до Сегунди, за три гри до кінця сезону проти Барселони, Осасуни та Лас-Пальмаса.

Після невдалої поїздки до Бутарки Еспаньйол з нетерпінням чекає повернення на рідний стадіон, де він програв лише один раз в останніх 11 матчах, хоча ця єдина поразка сталася в останньому домашньому матчі проти Бетіса. Еспаньйол сподівається, що перевага домашнього поля допоможе поборотися за першу перемогу в Ла Лізі над Барселоною з моменту виїзної перемоги (2:1) у лютому 2009 року.

Барселона перебуває на межі завоювання чемпіонського титулу після того, як вона оговталася після драматичної поразки у півфіналі Ліги чемпіонів від міланського Інтера та здобула пам'ятну перемогу (4:3) над принциповим і головним суперником Реалом у недільному матчі.

Перемога "блаугранас" поставила їх на межу додавання чемпіонського титулу до Кубка Іспанії та Суперкубку країни, які вони вже виграли у перший сезон із Ганс-Дітером Фліком біля керма Барселони.

Враховуючи перемогу Реалу у матчі з Мальоркою, "блаугранас" повинні обіграти Еспаньйол, щоб достроково стати чемпіонами в 36 турі.

Хоча титул є кінцевою метою, Барселона також прагнутиме досягти показника у сто голів у Ла Лізі до кінця сезону – на даний момент 95 голів у 35 матчах.

Барселона буде впевнена в тому, що набере максимальну кількість очок у четвер, здобувши перемогу у 14 із 15 попередніх матчів Ла Ліги та в кожній з останніх п'яти виїзних ігор чемпіонату. Вони також уникли поразок у кожному зі своїх останніх 27 дербі Ла Ліги з Еспаньолом, включаючи перемогу (3:1) у листопаді, коли Дані Ольмо оформив дубль, а ще один гол забив Рафінья.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Еспаньйол: Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Еспосіто, Гонсалес, Лосано — Каррерас, Пуадо, Фернандес.

Барселона: Щесни — Гарсія, Крістенсен, Кубарсі, Бальде — Педрі, де Йонг — Ямал, Ольмо, Рафінья — Торрес.

Не зіграють: Оліван — Берналь, Кунде, Торре, Мартінес.

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