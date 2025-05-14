Іспанія

Ексфорвард Барселони прокоментував прогрес зіркового юнака.

Колишній нападник каталанської Барселони Давід Вілья в своєму останньому інтерв’ю прокоментував процес розвитку нинішньої суперзірки "блаугранас" Ламіна Ямала.

"Ямал? Він життєво важливий для цієї Барселони. Не тільки через ту ауру, що він передає, коли м'яч опиняється у нього в ногах, але й через те, що відчувають інші його партнери по команді, коли він поруч.

Днями проти Інтера у мене було відчуття, що практично всі гравці шукали його очима на полі, коли їм потрібно було вирішити ключові моменти гри, знаючи, що він єдиний, хто може її вирішити. Це вражає.

Його аура дуже сильна, її важко побачити, але легко відчути. Це фантастика.

Утім, він ще дитина, і у нього попереду велике майбутнє. Усім у клубі зараз треба допомагати йому й чекати, коли у нього будуть погані періоди виступів, тому що вони у нього обов'язково будуть.

Я думаю, що порівнювати епохи не має сенсу. Я чув, як Піке сказав, що, можливо, Ямалу навіть не дали б дебютувати, якби в Барсі було наше покоління. Але ти ніколи не знаєш напевне, бо аналізувати такі речі складно.

Єдине, що я знаю, це те, що він гравець з яскравим талантом, і це дає мені відчуття, що він міг би грати в будь-яку епоху цього виду спорту і в будь-якій команді.

Золотий м’яч? Не знаю, але думаю, що бодай один раз Ямал його точно виграє", — заявив колишній іспанський виконавець.

У цьому сезоні Ямал провів 52 матчі, забив 16 голів та віддав 24 гольові передачі.