Іспанія

Перехід грузина залежить від майбутнього Гранади, за яку той виступає на правах оренди.

Вінгер Гранади Георгій Цітаішвілі, права на якого належать київському Динамо, може продовжити кар’єру в чемпіонаті Болгарії.

Як повідомляє Blitz, ЦСКА Софія серйозно зацікавлений у підписанні 24-річного картвела.

Болгарський клуб активно веде перемовини з Цітаішвілі, і сторони вже перебувають на просунутій стадії переговорів. Проте трансфер відбудеться лише в разі, якщо Гранада не зуміє піднятися до елітного дивізіону Іспанії.

Наразі Гранада посідає сьоме місце в Сегунді з 59 очками після 39 матчів. У поточному сезоні Цітаішвілі провів 36 поєдинків, у яких забив 5 голів і зробив 3 асисти.

Контракт гравця з Динамо чинний до 2026 року, а орендна угода з іспанським клубом — до літа 2025-го.