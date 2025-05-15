Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Іспанії, що відбувся 14 травня 2025 року.

У матчі 36-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Реал здолав Мальорку на власному полі.

Гра одразу пішла не за сценарієм команди Карло Анчелотті, бо вже від 11 хвилин господарі поля поступались за рахунком на табло.

Однак перевага Реала при цьому досягала критичних значень, і зрештою посеред другого тайму та вже на останніх секундах компенсованого часу "галактікос" дотиснули опонентів.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Реал Мадрид — Мальорка у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25:

Реал Мадрид — Мальорка 2:1

Голи: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 — Вальєнт, 11

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Рамон, Асенсіо (Вальєхо, 64), Ф. Гарсія — Модрич, Себальйос — Гюлер, Беллінгем, Мбаппе — Ендрік (Г. Гарсія, 74)

Мальорка: Роман — Морей (Маффео, 76), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Лато (Мохіка, 76) — Санчес (Маскарель, 59), Кошта, Дардер (Доменек, 84) — Ларін (Родрігес, 59), Мурікі

Попередження: Санчес — Кошта, Маффео