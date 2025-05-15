Іспанія

"Бланкос" досягли бажаного результату завдяки голу в компенсований час.

Мадридський Реал у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Мальорку на Естадіо Сантьяго Бернабеу.

Гол Мартіна Вальєнта вивів гостей уперед ще на початку протистояння. Господарям поля вдалося відновити паритет у другому таймі зусиллями Кіліана Мбаппе. Дебютний результативний удар Хакобо Рамона дозволив їм вирвати вольову звитягу.

Нагадаємо, Андрій Лунін пропустив матч через пошкодження.

Реал Мадрид має 78 залікових балів і йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії (-4 від Барселони, яка має поєдинок у запасі), тоді як Мальорка з 47-ма очками перебуває на дев'ятій сходинці.

Реал Мадрид — Мальорка 2:1

Голи: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 — Вальєнт, 11

Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Рамон, Асенсіо (Вальєхо, 64), Ф. Гарсія — Модрич, Себальйос — Гюлер, Беллінгем, Мбаппе — Ендрік (Г. Гарсія, 74)

Мальорка: Роман — Морей (Маффео, 76), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Лато (Мохіка, 76) — Санчес (Маскарель, 59), Кошта, Дардер (Доменек, 84) — Ларін (Родрігес, 59), Мурікі

Попередження: Санчес — Кошта, Маффео