"Бланкос" досягли бажаного результату завдяки голу в компенсований час.
Реал Мадрид — Мальорка, Getty Images
15 травня 2025, 00:29
Мадридський Реал у рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги-2024/25 приймав Мальорку на Естадіо Сантьяго Бернабеу.
Гол Мартіна Вальєнта вивів гостей уперед ще на початку протистояння. Господарям поля вдалося відновити паритет у другому таймі зусиллями Кіліана Мбаппе. Дебютний результативний удар Хакобо Рамона дозволив їм вирвати вольову звитягу.
Нагадаємо, Андрій Лунін пропустив матч через пошкодження.
Реал Мадрид має 78 залікових балів і йде другим у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії (-4 від Барселони, яка має поєдинок у запасі), тоді як Мальорка з 47-ма очками перебуває на дев'ятій сходинці.
Реал Мадрид — Мальорка 2:1
Голи: Мбаппе, 68, Рамон, 90+5 — Вальєнт, 11
Реал Мадрид: Куртуа — Вальверде, Рамон, Асенсіо (Вальєхо, 64), Ф. Гарсія — Модрич, Себальйос — Гюлер, Беллінгем, Мбаппе — Ендрік (Г. Гарсія, 74)
Мальорка: Роман — Морей (Маффео, 76), Вальєнт, Раїльйо, Копете, Лато (Мохіка, 76) — Санчес (Маскарель, 59), Кошта, Дардер (Доменек, 84) — Ларін (Родрігес, 59), Мурікі
Попередження: Санчес — Кошта, Маффео