Іспанія

Іспанцю лише 22 роки!

Півзахисник Барселони Педрі 200-й раз вийшов на поле у складі команди.

"Синьо-гранатові" проводять гостьову зустріч з Еспаньолом. У разі перемоги в дербі колектив Ганса-Дітера Фліка гарантує собі чемпіонство в Ла Лізі за два тури до фінішу.

Для Педрі це 200-й поєдинок за Барселону в усіх турнірах — він досяг цієї позначки до 22 років. В активі хавбека загалом 26 забитих м'ячів і 21 результативний пас.

Педрі перебрався в Барселону з Лас-Пальмаса у вересні 2019 року. У нинішній кампанії гравець узяв участь у 57 матчах каталонського гранда (включно з сьогоднішнім), відзначившись шістьма голами і вісьмома асистами.