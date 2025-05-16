Іспанія

Барселона — чемпіон Іспанії

Команда Ганса-Дітера Фліка знову забезпечила собі чемпіонський титул на полі принципового регіонального суперника — Еспаньйола.

Еспаньйол — Барселона, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Еспаньйол — Барселона 0:2

Голи: Ямал, 53, Фермін, 90+6



Еспаньйол: Ж. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Мілья, 60) — Рока (Хофре, 68), Еспосіто, Пуадо (Шеддіра, 81) — Фернандес (Калеро, 82).



Барселона: Щесни — Гарсія, Араухо (Кубарсі, 51), Крістенсен (Форт, 77), Мартін (Бальде, 46) — Педрі, Ольмо (Гаві, 76), де Йонг — Ямал, Левандовські (Фермін, 64), Рафінья.



Попередження: Шеддіра, Кумбулла — Крістенсен



На 79-й хвилині був вилучений Леандро Кабрера (Еспаньйол) (грубе порушення).