Іспанія
16 травня 2025, 00:27
Барселона — чемпіон Іспанії
Команда Ганса-Дітера Фліка знову забезпечила собі чемпіонський титул на полі принципового регіонального суперника — Еспаньйола.
Еспаньйол — Барселона, Getty Images
16 травня 2025, 00:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Еспаньйол — Барселона 0:2
Голи: Ямал, 53, Фермін, 90+6
Еспаньйол: Ж. Гарсія — Ель-Хілалі, Кумбулла, Кабрера, Ромеро — Санчес, Лосано (Мілья, 60) — Рока (Хофре, 68), Еспосіто, Пуадо (Шеддіра, 81) — Фернандес (Калеро, 82).
Барселона: Щесни — Гарсія, Араухо (Кубарсі, 51), Крістенсен (Форт, 77), Мартін (Бальде, 46) — Педрі, Ольмо (Гаві, 76), де Йонг — Ямал, Левандовські (Фермін, 64), Рафінья.
Попередження: Шеддіра, Кумбулла — Крістенсен
На 79-й хвилині був вилучений Леандро Кабрера (Еспаньйол) (грубе порушення).