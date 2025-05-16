Іспанія

Вальверде повертає басків в категорію "Топ".

В рамках 36-го туру іспанської Ла Ліги Атлетік Більбао виявився сильнішим за Хетафе (2:0).

Таким чином, команда Ернесто Вальверде гарантувала собі місце в першій п'ятірці за підсумками чемпіонату Іспанії сезону-2024/25, що дозволить Атлетіку грати у наступному сезоні в Лізі чемпіонів. Наразі "баски" посідають четверту сходинку в турнірній таблиці з 67 пунктами. У п'ятого Вільярреала 64 бали, у шостого Бетіса 59 очок.

Зазначимо, що Атлетік зіграє в Лізі чемпіонів вперше з сезону-2014/15. Тоді на стадії групового етапу клуб з Більбао грав в одному квартеті з донецьким Шахтарем (0:0, 1:0) та посів підсумкове третє місце.

Загалом, Атлетік вп'яте в історії гратиме у ЛЧ/КЄЧ. Найвище досягнення клубу з країни Басків у найпрестижнішому клубному турнірі Європи датовано сезоном-1956/57 — 1/4 фіналу Кубка європейських чемпіонів.