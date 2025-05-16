Іспанія

Гравець Борнмута продовжує рухатися назустріч футболці мадридців.

Центральний захисник Борнмута Дін Гюйсен у Лондоні проходить основну частину медичного обстеження перед переходом до мадридського Реала, передає журналіст Фабріціо Романо.

Повідомляється, що "вишні" схвалили відхід 20-річного іспанця нідерландського походження. Гранд Ла Ліги вважає Гюйсена топовим талантом, запросити якого хотів зокрема найбільш імовірний майбутній головний тренер "бланкос" Хабі Алонсо.

Романо нагадав, що від Реала Борнмут отримає 50 мільйонів фунтів стерлінгів. Найближчим часом Дін має підписати п'ятирічний контракт із мадридцями.

Клуб АПЛ оборонець представляв із літа 2024 року. Ювентус тоді отримав за його трансфер 15.2 млн євро.

На рахунку Гюйсена три гола та один асист у 34-х матчах усіх турнірів поточної кампанії.