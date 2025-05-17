Іспанія

Молодий іспанський захисник підписав контракт з мадридським клубом до літа 2030 року.

Реал Мадрид офіційно оголосив про підписання контракту з 20-річним центральним захисником Діном Гюйсеном, який перейшов із англійського Борнмута.

Угода з молодим гравцем розрахована на п’ять років — з 1 червня 2025 року до 30 червня 2030 року. За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 50 млн фунтів стерлінгів, прописані в якості клаусули гравця.

Гюйсен є гравцем національної збірної Іспанії та має досвід виступів у Серії А за Ювентус і Рому, а також у АПЛ за Борнмут. Його перехід став черговим кроком мадридського клубу в оновленні захисту.

Цікаво, що Дін Гюйсен також номінований на звання найкращого молодого гравця Прем’єр-ліги сезону-2024/25, що підтверджує його високий потенціал.

У поточному сезоні іспанський центрбек провів 34 матчі за Борнмут, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист.