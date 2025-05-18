Іспанія

Півзахисник переріс рівень рідного клубу.

Лас-Пальмас за підсумками поточного сезону іспанської Ла Ліги вже точно відправиться до Сегунди, посівши передостаннє або третє з кінця місце в турнірній таблиці, що має визначитись у останніх двох турах.

Через це клуб уже планує свою трансферну політику на прийдешню літню кампанію з урахуванням можливих продажів ключових футболістів.

Серед них — вихованець колективу з Канарських островів атакувальний півзахисник Альберто Молейро.

21-річний виконавець має ще рік контракту з клубом, проте вже поставив керівництво перед фактом, що угода продовжена не буде.

Через це найближче літо — єдиний можливий час, коли за гравця, якого Transfermarkt оцінив у 25 млн євро, можна буде отримати хоч якісь пристойні кошти.

У цьому плані Вільярреал, який стежить за футболістом ще від минулого зимового трансферного вікна, знову активно проявляє зацікавленість у потенційному трансфері, однак Лас-Пальмас наразі чекає на надходження й інших пропозицій.

У Молейро в цьому сезоні шість голів та один гольовий пас за 35 матчів.