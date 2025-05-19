Іспанія

Під Хабі Алонсо дуже швидко підписують нових футболістів.

Ще не встиг завершитись поточний сезон іспанської Ла Ліги для мадридського Реала під орудою Карло Анчелотті, а "королівський" клуб уже старанно працює над тим, як буде в майбутньому виглядати команди вже на чолі з Хабі Алонсо.

Трент Александер-Арнольд на правах вільного агента з Ліверпуля та Дін Гюйсен із Борнмута за майже 60 млн євро — це тільки початок формування нового захисту "вершкових".

Наступним трансфером мадридців уже незабаром має стати іспанський лівий фланговий захисник лісабонської Бенфіки Альваро Каррерас.

22-річний виконавець має контракт з "орлами" до 2029 року, проте коли надійшла пропозиція з такого великого клубу, як Реал, він двічі не думав перед тим, як погодитись на перехід. Оскільки "бланкос" — фактично його рідний клуб, молодіжну команду якого гравець залишив на користь переходу вільним агентом до англійського Манчестер Юнайтед у 2020 році.

Деталі майбутнього контракту до 2030 року з можливістю продовження ще на сезон уже погоджено, і наразі черга за клубами домовлятись щодо суми відступних за гравця.

Очікується, що Реалу доведеться викласти близько 50 млн євро за цей трансфер.

У цьому сезоні Каррерас провів 49 матчів, забив чотири голи та віддав п’ять гольових передач.