Іспанія

Півзахисник мадридців прокоментував участь у турнірі світового рівня.

Англійський півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем після перемоги на виїзді над андалузькою Севільєю в рамках тридцять сьомого туру іспанської Ла Ліги прокоментував майбутню участь його команди на Клубному чемпіонаті світу, що відбуватиметься на теренах США влітку цього року.

"Клубний чемпіонат світу цього літа буде важливим для Реала, адже це ще один титул, який, сподіваюсь, ми зможемо виграти.

Зараз це — головна мрія команди, клубу, і це важливо для нас після невдалого сезону.

Перемога над Севільєю була не дуже важливою в турнірному плані, але нам потрібно досконало провести останні дві гри сезону. Я задоволений цим результатом, але все одно засмучений загальним становищем, тому що ми хотіли боротись за титул у цих останніх іграх", — заявив англійський виконавець.

А Клубному чемпіонаті світу мадридський Реал зіграє в групі H проти австрійського РБ Зальцбург, мексиканської Пачуки та аравійського Аль-Хіляля.