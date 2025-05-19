Іспанія

Нова угода з німецьким фахівцем буде розрахована до літа 2027 року.

Головний тренер каталонської Барселони Гансі Флік найближчим часом офіційно підпише новий контракт зі своїм поточним клубом.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, офіційне оголошення про укладання нової угоди буде зроблено вже цього тижня.

Як і зазначалося раніше, німецький фахівець підпише оновлений контракт із каталонським клубом до червня 2027 року.

Нагадаємо, Ганс-Дітер Флік очолив Барсу перед початком сезону-2024/25 та привів команду до трьох трофеїв – Ла Ліги, Кубка Іспанії та Суперкубка. Також він став другим німецьким фахівцем, який зміг виграти Ла Лігу. До нього першим був Бернд Шустер, який виборов золоті медалі з Реалом у сезоні-2007/08.