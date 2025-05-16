Іспанія

Офіційне оголошення про нову угоду очікується найближчим часом.

Німецький наставник Ганс-Дітер Флік підпише новий контракт із Барселоною, розрахований до червня 2027 року.

Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. Усі домовленості вже досягнуті, і найближчим часом клуб опублікує офіційну заяву.

Флік очолив каталонський клуб перед початком сезону-2024/25 та привів команду до трьох трофеїв – Ла Ліги, Кубка Іспанії та Суперкубка.

Також Ганс-Дітер Флік став другим німецьким фахівцем, який зміг виграти Ла Лігу. До нього першим був Бернд Шустер, який виборов золоті медалі з Реалом у сезоні-2007/08.