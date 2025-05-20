Іспанець сам попросив про розірвання контракту.
Віктор Вальдес, Getty Images
20 травня 2025, 12:47
Реал Авіла на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Віктора Вальдеса.
Сам 43-річний іспанець попросив про дострокове розірвання контракту, розрахованого до літа 2026 року.
Нагадаємо, Вальдес очолив команду лише 24 квітня і за цей час Реал Авіла провів чотири матчі, з яких два виграла та два програла.
За підсумками сезону Реал Авіла посіла п'яте місце у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії, але потім поступилася у плей-оф за підвищення у класі.