Іспанія

Іспанець сам попросив про розірвання контракту.

Реал Авіла на своєму офіційному сайті оголосила про відхід головного тренера Віктора Вальдеса.

Сам 43-річний іспанець попросив про дострокове розірвання контракту, розрахованого до літа 2026 року.

Нагадаємо, Вальдес очолив команду лише 24 квітня і за цей час Реал Авіла провів чотири матчі, з яких два виграла та два програла.

За підсумками сезону Реал Авіла посіла п'яте місце у четвертому дивізіоні чемпіонату Іспанії, але потім поступилася у плей-оф за підвищення у класі.