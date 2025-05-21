Іспанія

Німецький тренер підписав нову угоду після успішного першого сезону з трьома трофеями.

Барселона офіційно оголосила про продовження контракту з головним тренером Гансі Фліком до 30 червня 2027 року.

Підписання відбулося у середу в офісі клубу за участі президента Жоана Лапорти, віцепрезидента Рафи Юсте та спортивного директора Деку.

У своєму дебютному сезоні в Барсі німецький фахівець здобув для клубу три титули — Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок. Його команда провела 54 матчі, вигравши 43 з них (переможний відсоток — 73%), що стало найкращим результатом дебютного сезону після Луїса Енріке (83%). Особливо вражає статистика камбеків — дев’ять перемог після програшного рахунку.

Попри втрату шансу на тріумф у Лізі чемпіонів, сезон у Барселоні називають історичним: лише четверо тренерів до Фліка вигравали чемпіонат і кубок у перший рік роботи з клубом.