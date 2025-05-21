Іспанія

Талант Реала Мадрид проходитиме відновлення — терміни оцінюються в 2 місяці.

Медичний штаб Реала офіційно повідомив про травму свого юного нападника Ендріка.

За інформацією пресслужби "вершкових", після проведених обстежень у 18-річного бразильця виявлено пошкодження спільного сухожилля задніх м’язів стегна правої ноги.

Ендрік наразі перебуває під наглядом лікарів і очікує на подальшу оцінку стану.

Термін відновлення буде залежати від прогресу у лікуванні, але, як повідомляє El Chiringuito TV, талановитий форвард буде відсутній протягом 2 місяців та пропустить майбутній літній Клубний чемпіонат світу-2025.

У поточному сезоні Ендрік провів за Реал Мадрид 847 хвилин у 37 матчах, в яких він забив 7 голів та віддав 1 асист.