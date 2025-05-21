Іспанія

Каталонці готують пропозицію 17-річному вихованцю щодо нового контракту.

Барселона розпочала активну підготовку до сезону-2025/26 після тріумфальної кампанії, в якій команда під керівництвом Гансі Фліка виграла Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок. Одним із головних творців успіху став 17-річний Ламін Ямал, і керівництво каталонців планує нагородити свого вихованця

Як повідомляє Cadena SER, у Барсі розглядають Ламіна як центральну фігуру проєкту на майбутнє і хочуть оновити його контракт, встановивши для нього умови найвищого рівня — на рівні Роберта Левандовські, який зараз отримує 26 мільйонів євро на сезон (13 млн нетто). Клуб готовий прирівняти юного гравця до цієї "зарплатної вершини".

Барселона має попередню угоду з Ямалом, підписану ще у 16-річному віці, і вона стане чинною 13 липня, коли гравцю виповниться 18. Проте зважаючи на стрімке зростання впливу юного іспанця в команді та на європейській арені, сторони вже ведуть перемовини про перегляд і покращення умов.

Агент Ламіна Ямала, Жорже Мендеш, прибуде до Барселони найближчими днями, аби завершити процес переговорів. Для клубу це — стратегічне питання, адже Ямал розглядається як наступник легендарного Мессі та майбутнє Барселони.