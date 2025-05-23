Іспанія

Аргентинець може змінити клубну прописку.

Нападник мадридського Атлетіко Хуліан Альварес привернув до себе увагу декількох топ-клубів Європи. Про це повідомляє журналіст Матіас Паласіос.

За інформацією джерела, 25-річного форварда хочуть купити мюнхенська Баварія, лондонський Арсенал та Ліверпуль. Найближчим часом ці клуби збираються офіційно звернутися до "матрацників" щодо потенційного трансферу гравця.

Зазначимо, що Альварес перейшов до Атлетіко з Манчестер Сіті минулого літа за 75 млн. євро.

Чинна трудова угода гравця з мадридським клубом розрахована до 30 червня 2030 року. Трансфермаркт оцінює його у 90 млн. євро.

Цього сезону Хуліан Альварес відіграв за Атлетіко 53 матчі, забив 29 голів та віддав 6 результативних передач.