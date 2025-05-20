Іспанія

Енріке Серезо спростував чутки про трансфер аргентинця і заявив про його відданість клубу.

Президент мадридського Атлетіко Енріке Серезо категорично спростував інформацію про можливий перехід нападника Хуліана Альвареса в інший клуб цього літа.

За словами функціонера, аргентинець щасливий у Мадриді та не планує змінювати команду.

"Хуліан Альварес — гравець Атлетіко Мадрид, він дуже щасливий тут. Це наш гравець, і він залишиться нашим гравцем", — цитує слова Серезо журналіст Фабріціо Романо.

Очільник "матрацників" також додав, що Альварес повністю асоціює себе з клубом і навіть буде вірний йому до кінця кар’єри.

"Він засяяв в Атлетіко Мадрид — він і помре в Атлетіко Мадрид", — підсумував президент.

У поточному сезоні Хуліан Альварес провів за "матрацників" 53 матчі, в яких забив 29 голів та віддав 6 результативних передач. Минулого літа 25-річний аргентинець перейшов із Манчестер Сіті за 75 мільйонів євро.